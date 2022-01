Lulusan D4 dan S1 Merapat! PT Aisin Indonesia Automotive Buka Lowongan Kerja Supervisor

TRIBUN-TIMUR.COM - Informasi lowongan kerja terbaru Januari 2022 dari PT Aisin Indonesia Automotive.

PT Aisin Indonesia Automotive saat ini membuka lowongan kerja posisi Supervisor.

Lowongan kerja ini terbuka bagi Anda dengan latar pendidikan minimal D4 dan S1.

PT Aisin Indonesia Automotive adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur komponen otomotif.

Berdiri sejak tanggal 14 Maret 2014, PT. Aisin Indonesia Automotive merupakan joint venture antara PT Aisin Indonesia (AII) – Astra Otoparts Group dengan Aisin Seiki Co., LTD. – Member of Toyota Group.

Berikut detail posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan seperti dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari laman resmi perusahaan, Sabtu (15/1/2022):

Supervisor - NEW PROJECT & LOCALIZATION

Deskripsi Pekerjaan:

- Melakukan proses pencarian dan pengujian terhadap supplier

- Mengevaluasi konsistensi dan performa kapabilitas supplier dari segi kualitas, biaya dan pengiriman