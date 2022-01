Cek Fakta: Garuda Indonesia Crash Landing di Iran Viral di YouTube - Facebook, Terungkap Sebenarnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Viral di media sosial YouTube, Twitter, dan Facebook soal video detik-detik insiden pendaratan pesawat udara.

Sesuai judul video disebutkan jika pesawat Garuda Indonesia mirip tipe Boeing 777 dengan nomor penerbangan GA-200 mengalami crash landing (kecelakaan pendaratan) di Iran.

Tampak badan pesawat oleng ketika berusaha menyentuh landasan pacu (runway), kemudian naik lagi.

Selanjutnya turun lagi hingga akhirnya moncong pesawat "mencium" tanah, lalu terpelanting di landasan pacu hingga menimbulkan kepulan asap seperti ada yang terbakar.

Peristiwa itu disebutkan terjadi pada tahun 2022, namun tak ada tanggalnya.

Berdasarkan narasi yang beredar, sebanyak 421 orang jadi korban.

"The most trending news in the past 2 days is about the Airplane crash in Indonesia, and many people are looking to watch the video about that, there is a clip that shows a flight named Garuda Indonesia Crash Landing In Iran when about 421+ people almost lost their lives in the accident." (Berita paling trending dalam 2 hari terakhir adalah tentang kecelakaan Pesawat di Indonesia, dan banyak orang mencari untuk menonton video tentang itu, ada klip yang menunjukkan penerbangan bernama Garuda Indonesia Crash Landing Di Iran ketika sekitar 421+ orang hampir kehilangan nyawa mereka dalam kecelakaan itu.)

Demikian narasi yang beredar.

Tonton salah satu videonya di bawah ini.

Fakta atau hoaks?