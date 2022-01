New Xpander! Teman Berpetualang Andal Banyak Varian dan Pilihan Warna

Sales PT Bosowa Berlian Motor (PT BBM) berpose di samping unit New Xpander varian Ultimate di showroom Urip Sumuharjo, Kamis (18/11/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners! New Xpander dan New Xpander Cross mengaspal di Makassar, Sulawesi Selatan sejak Kamis (18/11) tahun lalu.

Manager PT BBM Cabang Urip Sumoharjo, Asri Amal Syfaat mengatakan, Mitsubishi New Xpander hadir dalam tujuh varian.

Antara lain, Xpander Ultimate CVT, Xpander Sport CVT, Xpander Sport MT, Xpander Exceed CVT, Xpander Exceed MT, Xpander GLS CVT, Xpander GLS MT.

Dengan 6 pilihan warna yakni Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic4, Red Metallic4, Deep Bronze4.

Selain itu terdapat tiga warna interior berbeda untuk New Xpander Black and Dark Beige (Ultimate CVT), Black and Brown (Sport CVT & MT), dan Black (GLS, Exceed).

Sementara itu, Mitsubishi New Xpander Cross hadir dalam tiga varian.

Yakni, Xpander Cross Premium Package CVT, Xpander Cross CVT, dan Xpander Cross MT.

Dengan lima pilihan warna, yakni Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, dan Sunrise Orange.

Seluruh varian Xpander Cross hadir dengan warna interior Black and Navy.

Asri juga menyatakan, pihaknya optimistis kehadiran akan menambah pilihan bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya.