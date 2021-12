Ada Rendang, Kebab, Hingga Semur Jengkol, Menu Gala Dinner Tahun Baru di Claro Makassar

suasana Gala Dinner Rise and Shine di Hotel Claro Makassar, Jumat (31/12).

Makassar, Tribun - Masih masa pandemi, pergantian tahun 2021 ke 2022 di Hotel Claro Makassar Jumat (31/12) tidak dirayakan dengan pesta meriah.

Dalam event bertajuk Rise and Shine ini, pengunjung melewatkan malam dengan gala dinner di Phinisi Hall, lantai 2 Hotel Claro Makassar.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur, tidak ada pesta di acara gala dinner. Pengunjung hanya menikmati makan malam diiringi penampilan band lokal.

Dihadiri ratusan pengunjung, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Pengunjung wajib menggunakan masker, dan diingatkan oleh tim satgas sejak masuk.

Ratusan menu makanan Indonesia disajikan di Claro.

Mulai dari coto Makassar, kapurung Palopo, rendang, makanan Toraja, rawon iga, aneka makanan Manado, aneka makanan Minang, bakso, mie pangsit, nasi kuning, kebab, nasi uduk, hingga sambel goreng petai dan semur jengkol.

Tersedia juga aneka cake seperti cokelat dan keju, aneka cookies, aneka roti, dan aneka es.

Ratusan pengunjung terlihat menikmati masakan yang disajikan dengan konsep all you can eat ini.

Tak ada pesta seperti countdown ataupun meniup terompet dan membakar kembang api.

Gala dinner digelar mulai pukul 19.00 wita dan selesai pukul 22.00 wita.