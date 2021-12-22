Musda Demokrat Sulsel
Azizah Irma Dampingi Ullah Jemput Herman Khaeron, Aco Bareng Andi Irwan Hamid di Cafe Ombak
Mereka hadir, Ketua Demokrat Pinrang Andi Irwan Hamid, yang juga orangtua Sekretaris Demokrat Sulsel Andi Azizah Irma Wahyudiyati.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron tiba di Makassar.
Bersama rombongan, Herman tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 16.30 Wita, Selasa (21/12/2021).
Begitu tiba di pintu kedatangan, Herman langsung dipakaikan karangan bunga di lehernya tanda selamat datang.
Ia mengenakan busana kasual dipadu kopiah hitam.
Kedatangannya disambut Ketua Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe, didampingi Andi Azizah Irma Wahyudiyati (sekretaris).
Ada juga Ketua Organizing Commite (OC) Nurlinda Salengke, dan Ketua Steering Commite (SC) Musda Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis.
Herman hadir mewakili DPP.
Ia dijadwalkan membuka Musda IV Demokrat Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Jemma, Makassar, Rabu (22/12/2021).
Sebagai perwakilan DPP Demokrat, Herman punya satu suara dalam musda Demokrat Sulsel.
Herman juga termasuk dalam tim tiga DPP, bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsa.
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