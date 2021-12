Karier Akpol 91 Semakin Terang Kini Dua Alumni Promosi Jenderal Bintang 1 dan 2

TRIBUN-TIMUR.COM- Lulusan Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 atau Akpol 91 kembali promosi.

Mereka adalah Irjen Pol Rusdi Hartono dan Brigjen Ahmad Ramadhan.

Irjen Pol Rusdi Hartono adalah mantan Kapolrestabes Makassar tahun 2015.

Mutasi dua jubir Polri tersebut tertuang dalam surat telegram ST/2568/XII/KEP./2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada atas nama Kapolri.

"Ya benar proses mutasi secara alamiah yang pensiun dan tour of duty and tour of area serta penyegaran," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjej Pol Dedi Prasetyo, dikonfirmasi, di Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Rusdi dipromosikan menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.



Dengan jabatan barunya itu, Rusdi naik pangkat menjadi Irjen atau jenderal bintang dua.

Sementara Ramadhan ditempatkan sebagai pengganti Rusdi menjadi Karopenmas. Ramadhan juga bakal naik pangkat menjadi Brigjen Polisi atau jenderal bintang satu.

Kapolri menerbitkan empat surat telegram mutasi dan rotasi sejumlah pejabat tinggi (pati) dan penjabat menengah (pamen), yakni ST/2567/XII/KEP./2021, ST/2569/XII/KEP./2021, ST/2568/XII/KEP./2021 dan ST/2570/XII/KEP./2021.

Total ada 660 orang perwira Polri yang dirotasi dan mutasi.