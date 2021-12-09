Tribun Makassar
Foto: Agus Gumiwang Kartasasmita Lantik Pengurus DPD I Golkar Sulsel di Bawah Komando Taufan Pawe
Pelantikan dihadiri beberapa elite DPP Golkar di Hotel Four Points By Sheraton Jalan Andi Jemma Kota Makassar, Kamis (9/12/2021) sore.
Penulis: Muh. Abdiwan | Editor: Muhammad Fadhly Ali
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar turut hadir pada pelantikan pengurus DPD Tingkat I Golkar Sulsel di bawah komando Taufan Pawe.
Pelantikan digelar di Hotel Four Points By Sheraton Jalan Andi Jemma Kota Makassar, Kamis (9/12/2021) sore.
Elite DPP dipimpin Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Hadir pula Sekjen Golkar sekaligus anggota DPR RI Lodewijk F Paulus.
Waketum Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa.
Hadir juga Anggota DPR RI Ace Hasan Syadzily, Supriansa dan Andi Rio Padjalangi.
Ketua Umum AMPG Ilham Permana juga terlihat.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang masuk dalam kepengurusan juga hadir.
Tak ketinggalan sejumlah kepala daerah kader Golkar seperti Bupati Jeneponto Iksan Iskandar.(*)
Ketua DPD I Golkar Sulsel terpilih M Taufan Pawe
pelantikan Pengurus DPD I Golkar Sulsel
Agus Gumiwang Kartasasmita
Lodewijk F Paulus
Erwin Aksa
Ace Hasan Syadzily
Andi Sudirman Sulaiman
Supriansa
Andi Rio Padjalangi
Andi Ina Kartika Sari
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