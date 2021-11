Lewat Customer Gathering, Selebgram Putri Ega Bakal Bagikan Pengalaman Berkendara All New Avanza

ll New Avanza

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota bakal mengulas sensasi berkendara bersama Toyota All New Avanza dalam Customer Gathering Online ke-76, Kamis (2/12/2021).

Mobil MPV 7-seaters ini telah mengalami perubahan dalam pengembangan desain yang lebih menarik secara emosional.

Juga menawarkan interior ekstra luas dalam memberikan ruang yang nyaman untuk melakukan perjalanan bersama seluruh anggota keluarga.

Untuk membuktikan kenyamanan berkendara tersebut, Kalla Toyota menggelar talkshow bertajuk “Mobil Berasa Rumah!".

Kegiatan itu bakal mengjadirkan Putri Ega, salah seorang influencer Kota Makassar.

Ia akan berkendara menggunakan All New Avanza sambil membagikan secara langsung pengalamannya kepada pelanggan Kalla Toyota.

Marketing Manager Kalla Toyota, Mifta Farid S Putra menuturkan bahwa sebagai MPV terfavorit di Indonesia, Avanza terus berupaya agar dapat memberi kenyamanan untuk penikmatnya.

Salah satu yang diunggulkan ialah aksesibilitas menjadikan seluruh kursi menjadi rata sehingga membentuk sofa bahkan tempat tidur yang nyaman.

“Ingin tahu bagaimana kenyamanan All New Avanza? Yuk! ikuti Customer Gathering Online seri ke-76," kata Mifta via rilis ke tribun-timur.com, Selasa (30/11/2011).

Masyarakat dan pelanggan setia Kalla Toyota dapat mendaftarkan diri pada laman http://bit.ly/getol76 untuk mengikuti acara ini.