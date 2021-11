Live Streaming, Head to Head & Prediksi Line Up PSIS vs PSM, Bruno Fit, Anco Jansen Starter?

Wiljan Pluim saat membela PSM Makassar menghadapi PSIS Semarang pada gelaran Liga 1 Indonesia. PSIS vs PSM akan kembali tersaji di Liga 1 2021 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/11/2021), Pukul 21.30 Wita.

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut Live Streaming, Head to Head dan Prediksi Line Up PSIS vs PSM di Liga 1 2021-2022, Senin (22/11/2021) malam nanti.

Laga PSIS Semarang vs PSM Makassar via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.45 Wib atau 21.45 Wita.

Laga malam nanti diprediksi akan berjalan sengit. Apalagi kedua tim sama-sama dituntut meraih hasil maksimal untuk memperbaiki peringkat di papan klasemen sementara.

Pemain PSM, Willem Jan Pluin dan Anco Jansen (Media Officer PSM Makassar)

Baca juga: Skenario Zidane Latih Messi, Pochettino Jadi Bos Ronaldo Menguat, Pasca Pemecatan Ole Solskjaer

PSIS Semarang dalam lima pertandingan terakhir hanya meraih satu kali kemenangan, dua kali bermain imbang, dan dua kali kalah.

Mahesa Jenar (julukan PSIS Semarang) kini hanya menempati posisi kelima dalam klasemen sementara BRI Liga 1. Bruno Silva dan kolega mengoleksi 20 poin dari 12 laga.

PSM Makassar pun demikian dalam lima laga terakhir, hanya menang sekali.

Rekor kekalahan dan hasil imbang PSM dalam lima laga terakhir juga identik dengan PSIS.

Ditambah PSIS Semarang pincang jelang melawan PSM Makassar dalam lanjutan liga 1 2021 malam ini.

Baca juga: PSIS Semarang Patut Waspadai Duo Belanda PSM

Mahesa Jenar kehilangan sejumlah pemain inti.

Dari Semarang, PSIS Semarang membawa 27 pemain dalam lawatan ke Sleman jelang menghadapi PSM Makassar.