Blibli Raih Penghargaan Mob-Ex Awards 2021 dan The Wires Global 2021 Gara-gara Bliblimart

Penghargaan silver medal untuk kategori Most Innovative Use of Mobile yang diraih Blibli dalam ajang penghargaan Mob-Ex Awards 2021.

TRIBUN-TIMUR.COM - Situs e-commerce Blibli sukses merengkuh penghargaan di dua ajang internasional bergengsi atas keberhasilannya dalam menjalankan kampanye digital untuk Bliblimart, supermarket online terlengkap.

Kedua penghargaan tersebut adalah Mob-Ex Awards 2021 dan The Wires Global 2021.

Pencapaian tersebut membuktikan kemampuan Blibli sebagai e-commerce lokal terdepan dalam menjalankan strategi omnichannel yang berkesinambungan dan bernilai tambah.

Blibli meraih Silver Medal untuk kategori Most Innovative Use of Mobile dalam ajang penghargaan Mob-Ex Awards 2021.

“Blibli bangga dapat meraih apresiasi di dua ajang internasional sekaligus. Seiring dengan visi Blibli yang mengedepankan pengalaman berbelanja pelanggan, kami menghadirkan relevansi melalui materi video yang memberikan informasi tentang value added Bliblimart dalam menjawab kebutuhan pelanggan seperti memangkas 10 langkah dalam berbelanja menjadi 3 langkah sederhana. Kami juga menghadirkan invoasi tampilan iklan yang memberikan edukasi dan mempermudah konsumen untuk langsung berbelanja,” ujar Reddia Virginia, VP Marketing Partnership & Media Blibli.

Demikian siaran pers Blibli kepada Tribun-Timur.com.

Dalam partisipasinya di Mob-Ex Awards 2021 dan The Wires Global 2021, Blibli berhasil mendapat dua penghargaan sekaligus di masing-masing ajang.

Di Mob-Ex Awards 2021, Blibli meraih Gold Medal untuk kategori Best Mobile Advertising Strategy dan Silver Medal untuk kategori Most Innovative Use of Mobile.

Lalu, pada The Wires Global 2021, Blibli menjadi pemenang di kategori Best Ecommerce Customer Acquisition Strategy dan Best Mobile Campaign.

Seluruh penghargaan yang didapatkan Blibli di dua ajang tersebut dialamatkan atas keberhasilannya dalam menjalankan “Bliblimart Mobile Campaign Takes Grocery Shopping from Bricks to Clicks”.