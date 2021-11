Besok, Program Doktor Ilmu Manajemen Amkop Gelar International Conference on Management and Business

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar Bahtiar Maddatuang menerima Certificate of Pariticipation dari Institute Tafe Queensland di Gold Coast Queensland Australia

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Program Doktor Ilmu Manajemen Pps Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar akan menggelar The 1st International Conference on Management and Business.

Fostering digital tranformation of society menjadi tema dalam kegiatan yang digelar besok, Sabtu-Minggu (20-21/11/2021).

Direktur Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar Prof Mattalatta, mengatakan kegiatan itu dilaksanakan selama dua hari dan telah mendapat banyak pendaftar dari negara tetangga.

Baca juga: Suaib Mansur: Luwu Utara Gambaran Indonesia Mini

“Insya Allah, narasumber dari 17 negara sudah siap,” kata Direktur Program Pascasarjana Amkop Makassar Prof Matalatta via rilis.

Menurutnya, ratusan peserta juga telah melakukan registrasi di panita International Confrence.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen AMKOP Prof Ansar menambahkan kegiatan ini juga sebagai benchmarking mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Amkop Makassar angkatan pertama 2020.

Baca juga: Pilkades Serentak di Maros Digelar Maret 2022

Ketua STIE Amkop Dr Bahtiar Maddatuang Mengatakan menambahkan kegiatan ini sudah menjadi tradisi ilmiah di kampus Amkop Makassar.

“Alhamdillah, tahun 2021 ini kami sudah menyelenggarakan tiga kali kegiatan international. Dua kali internatioanal webinar office of international affairs (OIA) dan Internaitonal Confrence Program Pascasarjana Amkop,” jelasnya.(*)