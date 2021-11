Ria Ricis Kini Jadi YouTuber Nomor 1 di Asia, Atta Halilintar? Lewat

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah menikah dengan Teuku Ryan, YouTuber Ria Ricis mendapat kabar baik dari YouTube. Ia kini dinobatkan sebagai YouTuber nomor 1 se-Asia.

Ria Ricis mengalahkan Atta Halilintar dengan jumlah subscribers 28,1 juta. Sementara Atta Halilintar saat ini memiliki 28 juta subscribers.

Diketahui acara pernikahan Ricis dan Teuku Ryansempat menjadi trending di google.

Sehingga tak bisa dipungkiri pengikut kanal YouTube Ria Ricis meningkat.

Nah, mengetahui fakta tersebut, Ria Ricis pun menanyakan perasaan Teuku Ryan.

Pasalnya, ia merasa bahwa sang suami memiliki andil dalam kesuksesan tersebut.

"Bi, gimana perasaan kamu kita sekarang sudah mencapai nomer satu di Asia?," tanya Ria Ricis dilansir kanal Ricis Official, Kamis (18/11/2021).

"Kita loh, bukan aku doang, melainkan you, you sudah menjadi number one in Asia."

Dengan tenang, Teuku Ryan mengaku bahagia.

Namun, ia tak lupa jasa rekan-rekan tim kreatif yang sudah membantu dalam pencapaian tersebut.

"Alhamdullilah senang, ini kan berkat juga keluarga kita, Ricis TR, The Ricis, dan netizen yang memang baik-baik," kata Teuku Ryan.