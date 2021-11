17 Tokoh Agama Buddha Makassar Terima Penghargaan dari Kementerian Agama RI

Miguel Dharmadjie, S.T

Wakil Ketua 3 DPD Walubi Sulsel & Penyuluh Agama Buddha Non PNS Prov. Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Dirjen Bimas Buddha) Kementerian Agama Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan “Sasanadhaja Dharma Adhyapaka” kepada 17 Tokoh Agama Buddha Kota Makassar. Prosesi penyerahan Piagam Penghargaan kepada para tokoh agama Buddha di Makassar ini berlangsung di Kantor Dewan Pengurus Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (DPD Walubi) Prov. Sulsel, Jalan Kajaolalido no. 2 F, Makassar, pada Sabtu (13 November 2021) siang.

17 Tokoh Agama Buddha Makassar penerima Piagam Penghargaan yang berasal dari berbagai vihara dan klenteng di Makassar ini, terdiri dari : Roy Ruslim, S.Pd.B. (Vihara Girinaga), Pdt. Lanny / Kusala Dewi (Vihara Girinaga), Agus Ruslim (Vihara Girinaga), Megawati Kusuma (Vihara Dharma Agung), Alm. Ridwan Thanos (Vihara Dharma Agung), Pdt. Go Jen Tjin (Vihara Dharma Agung).

Lalu, Elsieh Heriwaty (Klenteng Xian Ma), Kadir Jusuf Gunawan (Klenteng Xian Ma), Alm. Tony Gosal (Klenteng Xian Ma), Soedirjo Aliman (Klenteng Ma Co), Frans Heming (Klenteng Ma Co), Jaury Kandany (Klenteng Ma Co), Rizal Gunawan (Klenteng Ma Co), Ir. Lie Ferdi (Klenteng Ma Co), Solihin Salim (Klenteng Ma Co).

Serta, Alm. Asikin Suindah (Klenteng Kwan Kong), dan Kusdiagung Gosal (Klenteng Kwan Kong).

Acara penyerahan Piagam Penghargaan dihadiri : Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel, Pandhit Amanvijaya, S.Ag., M.M., M.Pd.B.; Ketua DPD Walubi Sulsel, Henry Sumitomo; dan para Ketua dari berbagai Vihara dan Klenteng. Hampir semua Tokoh Agama Buddha Kota Makassar penerima Piagam Penghargaan nampak hadir, termasuk sanak keluarga dari para Tokoh Agama Buddha yang telah tiada.

Ketua DPD Walubi Sulsel, Henry Sumitomo, dalam sambutannya mengatakan DPD Walubi Sulsel memfasilitasi pemberian Piagam Penghargaan dari Dirjen Bimas Buddha kepada para Tokoh Agama Buddha yang telah berperan dalam perkembangan Agama Buddha di Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar.

“Terima kasih kepada Dirjen Bimas Buddha atas pemberian penghargaan kepada para tokoh sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang telah mereka lakukan. Semoga hal ini dapat memberikan semangat yang lebih besar untuk memajukan Agama Buddha,” kata Ketua Walubi.

Sementara itu Pembimas Buddha Sulsel, Pandhit Amanvijaya, S.Ag., M.M., M.Pd.B. dalam sambutannya mewakili Dirjen Bimas Buddha, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Tokoh Agama Buddha yang telah mengabdikan dirinya, baik selama 10 tahun, 20 tahun, atau pun 30 tahun.

Piagam Penghargaan ini sebenarnya diberikan dalam rangka hari Trisuci Waisak 2565 TB / 2021, namun karena kondisi pandemi sehingga agak tertunda penyerahannya. Adapun tujuan dari penganugerahan penghargaan ini adalah : bentuk penghargaan atas dedikasi pengabdian para tokoh, bentuk keteladanan para tokoh kepada umat dan masyarakat, serta motivasi kepada para tokoh untuk mendarmabaktikan dirinya lebih banyak dan lebih baik lagi kepada Buddha Dharma. “Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas dedikasi pengabdian para tokoh dalam memajukan Agama Buddha di Makassar,” kata Pembimas Buddha.(*)