98 Keluarga Penerima Manfaat Terima Bantuan Langsung Tunai di Desa Pucak Maros

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Sebanyak 98 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Pucak, pada Senin (08/11/21).

Penyaluran BLT ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

BLT disalurkan sekaligus untuk bulan Oktober dan November tahun 2021.

Adapun jumlah penyaluran dana BLT untuk bulan Oktober - November yaitu sebesar Rp 600.000,- per KPM, di mana besaran BLT tersebut adalah Rp 300.000,- per bulan per KPM.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Pucak dan staf, Camat Tompobulu, Ketua BPD dan anggota, Pendamping desa, Kepala Dusun dan Ketua RT se-Desa Pucak, Binmas dan Babinsa Desa Pucak, Tim Relawan Covid - 19 serta para keluarga penerima manfaat.

Selanjutnya Kepala Desa Pucak, Bapak camat Tompobulu dan Ketua BPD melakukan penyerahan BLT secara simbolis kepada penerima manfaat didampingi oleh salah satu staf kantor Desa Pucak.

Penyerahan BLT secara simbolis juga dilakukan oleh Sekretaris Desa Pucak bersama dengan Kepala Dusun didampingi oleh Kepala Desa Pucak dan Ketua BPD.

Selanjutnya penyaluran BLT dilaksanakan dengan aman dan tertib, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.