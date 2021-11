Predikat Cumlaude, Dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang Wisudawan Terbaik Pasca Sarjana UNM

TRIBUN-TIMUR.COM - Dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP), Andi Musdariah, menjadi wisudawan terbaik Fakultas Pasca Sarjana UNM.

Wisuda mahasiswa UNM di Ballroom Teater Lantai 3, Gedung Menara Pinisi dan daring melalui aplikasi zoom, Kamis (4/11/2021).

Sebanyak 1000 wisudawan yang terdiri dari 820 orang program kependidikan dan 180 orang non kependidikan.

Dengan Predikat Cumlaude, Dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang menjadi wisudawan terbaik Pasca Sarjana UNM

Predikat ini didapatkan setelah mencapai gelar doktor dalam bidang bahasa Inggris di program Pendidikan Bahasa Inggris Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar (UNM).

Dengan predikat Cumlaude 2 dengan IPK 3,96, 2 bulan lalu tepatnya pada tanggal 13 September 2021.

Doktor Andi Musdariah mengangkat judul disertasi “Blended Learning Based Instruction in Teaching English for Business Communication in Vocational Higher Educat

Pencapaian tersebut diakuinya menjadi kebanggaan tersendiri, dan tentunya menjadi kebanggaan juga bagi Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam meningkatkan sumber daya tenaga pendidik.

Wanita berdarah bugis Soppeng merupakan alumni SMA Cangadi dan SMPNegeri 2 Takalala.

Andi Musda menuturkan, pencapaian yang diperoleh ini tidak mudah.