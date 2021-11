Tata Cara, Niat dan Doa Sesudah Melaksanakan Shalat Dhuha, Lengkap dengan Artinya

TRIBUN-TIMUR.COM - Shalat satu shalat sunnah sering diamalkan pagi hari ialah Shalat dhuha.

Shalat dhuha dikerjakan mulai pukul 7 pagi hingga sebelum Salat Dzuhur.

Shalat dhuha dikerjakan minimal dua rakat.

Shalat satu manfaat Shalat dhuha ialah bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga.

Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut: “Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu Dhuha.

Bagi anda yang ingin melaksanakan Shalat Dhuha ada doa khusus bisa dilafalkan.

Doa Khusus Sholat Dhuha

Doa khusus salat dhuha (Bacaan niat sholat dhuha (Tangkap layar Buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap)

Allahumma innad dhuha-a dhuha-uka, wal baha-a baha-uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrota qudrotuka, wal ‘ismata ‘ismatuka.

Allahumma in kana rizqi fis sama-i fa-anzilhu, wa in kana fil ardhi fa akhrijhu, wa in kana mu’assaron fa yassirhu, wa in kana haroman fathohhirhu, wa in kana ba’idan faqorribhu, bihaqqi dhuha-ika, wa baha-ika, wa jamalika, wa quwwatika, wa qudrotika, aatini ma atayta ‘ibadakas sholihin

Artinya: