Nipah Mal Sukses Fasilitasi Prolog Fest 2021, Menyusul Makassar Jazz Festival 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelaran Prolog Fest 2021 sukses memikat seluruh penonton.

Digelar selama 30-31 Oktober 2021, di Rooftop Nipah Mal.

Ribuan masyarakat larut dalam kemeriahan konser, yang pertama kali digelar selama pandemi ini.

Nipah sukses memfasilitasi konser ini dengan ruang terbukanya.

Pengunjung menerapkan protokol kesehatan selama gelaran dimulai.

Syaratnya, penonton wajib melampirkan swab keterangan negatif.

Serta minimal telah divaksin dosis pertama.

Marketing & Communication Manager PT Kalla Inti Karsa, Jesse Rezky Mulia, mengatakan, sebanyak 1.000 tiket Prolog Fest habis terjual selama dua hari.

Bertajuk Believe in Music, Believe in Vax, gelaran musik kali ini dirangkainkan dengan vaksinasi massal.

"Selama dua hari, sebanyak 608 masyarakat umum sukses menerima vaksin jenis sinovac," ucapnya, Senin (1/11/2021)