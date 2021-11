Tak Hanya Minum Air Putih, Berikut Cara Menjaga Organ Tubuh Agar Tetap Sehat

TRIBUN-TIMUR - Kesehatan organ tubuh harus dipelihara agar tubuh bisa tetap sehat.

Ada beberapa hal perlu diperhatikan untuk merawat organ tubuh seperti minum air putih yang cukup.

Jika organ tubuh tidak diperhatikan dengan baik, maka akan menimbulkan efek seperti sakit.

Berikut cara yang bisa dilakukan untuk merawat organ tubuh supaya selalu sehat:

Minum air putih yang cukup

H. H. Mitchell dan kawan-kawan dalam jurnal The Chemical Composition of the Adult Human Body and its Bearing on the Biochemistry of Growth (1945) menyebutkan bahwa otak, sumsum tulang belakang, dan saraf terdiri dari 73,33 persen air, otot terdiri dari 79,59 persen air.

Hati terdiri dari 71,46 persen air, jantung terdiri dari 73,69 persen air, paru-paru terdiri dari 83,74 persen air, dan ginjal terdiri dari 79,47 persen air.

Artinya, organ tubuh manusia 70 persennya terbuat dari air. Sehingga, kita harus minum air putih yang cukup untuk merawat agar organ tubuh tetap sehat.

Air yang diminum juga harus air bersih yang bebas dari bakteri dan virus penyebab penyakit.

Kurangi asupan lemak jenuh