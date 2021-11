Four Points by Sheraton Sukses Gelar Run To Give 2021

Suasana run to give Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points by Sheraton Makassar sukses gelar Run To Give 2021, Minggu (31/10/2021).

Event ini kerjasama dengan Bali Children Foundation.

Run To Give 2021 ini juga didukung Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto hadir langsung membuka acara.

Hadir mendampingi Wali Kota, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Makassar Husni Mubarak.

Turut hadir Ketua Umum HIPMI Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rahmat Manggabarani.

Demikian disampaikan General Manager Four Points by Sheraton, Makassar, Bapak I Gede SujanaI Gede.

Ia mengatakan, Run To Give 2021 ini mendukung program kesehatan serta kesejahteraaan karyawan sebagai kegiatan social atau charity.

Dimana peserta tak hanya sekadar berolahraga, namun sekaligus beramal.

"Tahun ini, 57 hotel dan Resor dari Marriott International Group di Indonesia akan bergabung bersama dalam penggalangan dana yang ditujukan untuk Bali Children Foundation (Yayan Samiarsa Seminyak)," katanya dalam rilis nya, Senin (1/11/2021).