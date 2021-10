Konser Perdana di Masa Pandemi, Prolog Fest 2021 Bakal Hadir Pekan ini di Nipah Mal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Konser musik perdana dimasa pandemi siap digelar.

Pemerintah telah memberi lampu hijau melalui surat edaran perpanjangan PPKM Level 2 di Makassar.

Itu menjadi dasar bagi pelaku ekonomi kreatif untuk kembali menggeliatkan industri musik.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Prolog Studio untuk membuat event Prolog Fest 2021.

Publik Relation Prolog, Fifi mengatakan, Prolog Fest sudah membersamai warga Makassar sejak 2017 lalu.

Merupakan ajang festival dan konferensi musik tahunan dalam rangka membangun spirit baru pelaku industri musik.

Kali ini, lonsep yang diusung, "Believe in Music, Believe in Vax" akan dilaksanakan di Roof top Nipah mal, Sabtu-Minggu, (30-31/10/2021).

Beberapa rangkaian kegiatan ini mulai dari vaksinasi massal, konser musik, pameran seni, konferensi musik, mural exhibition, dan UMKM expo.

Konferensi musi ini akan menghadirkan Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Selain itu, juga akan hadir M. Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar, dan beberapa penggiat kreatif.