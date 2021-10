Daftar Akulaku Bulan Ini Ada Promo Diskon hingga Rp 50 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Webinar Akulaku Finance telah memasuki series ke tiga, Kamis (21/10/2021).

Webinar ini dipandu oleh Reporter Tribun Timur, Desi Triana Aswan.

Kegiatan ini disiarkan langsung melalui Youtube Tribun Timur.

Setiap seriesnya, selalu menghadirkan narasumber yang berbeda-beda.

Kali ini menghadirkan Ghita Argasasmita, yang merupakan Founder and CEO of Integrita Financial.

Ghita akan membahas manajemen keuangan untuk fresh graduate.

Namun, sebelum Ghita memaparkan materinya, Desi memberikan kesempatan untuk Government Relations Akulaku Indonesia, Esther Rahayu, untuk berbicara.

Dalam kesempatan itu, Esther menyampaikan banyak hal.

Salah satunya promo untuk pengguna baru Akulaku.

"Dari Akulaku, khusus bulan ini ada promo sampai 2 November 2021. Jadi kawan-kawan yang belum punya (akun) dan mau meng-apply, kita ada kode promonya AKULAKUNEWBIK," beber Esther.