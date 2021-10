Hunian Klasik Eropa di Utara Makassar, Desain Menawan I Gusti Ngurah Biantara

Penampakan kluster terbaru Summarecon Mutiara Makassar (SMM), The Topaz Residence.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekitar 10 Kilometer (Km) atau 15 menit dari icon Kota Makassar, Pantai Losari terdapat hunian baru dengan desain arsitektur klasik Eropa.

Rumah-rumah dua lantai dan tiga lantai itu tampak berbeda, sangat estetik.

Berdiri kokoh dan menawan disertai lingkungan hijau yang menyejukkan.

Adalah The Topaz Residence, kluster keempat dari pengembang ternama, Summarecon Mutiara Makassar (SMM).

Berada di sebelah Utara Kota Makassar.

Tepatnya, Jl Rainbow Boulevard, Exit Tol Ir Sutami No KM 8, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.

The Topaz Residence bagian dari kawasan seluas 450 hektar yang kini menjadi New City, New Opportunity di Makassar.

Hunian elit yang mengedepankan lingkungan hijau ini adalah klaster keempat yang dihadirkan Summarecon Mutiara Makassar.

Resmi diperkenalkan pada Juli 2021 lalu, masyarakat berlomba mewujudkan mimpi tinggal di hunian ini.

Baru tiga bulan sejak diluncurkan, hunian modern rancangan I Gusti Ngurah Biantara ini disambut antusias masyarakat.