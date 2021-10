RSUD H Padjonga Dg Ngalle Takalar Dapat Penghargaan BPJS Kesehatan

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR -- RSUD H Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan dr Asriadi Ali mendapat penghargaan sebagai rumah sakit type C dengan komitmen pelayanan terbaik.

Penganugerahan itu diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pertemuan nasional Faskes Kesehatan di Hotel Novotel Makassar Kamis (14/10/2021) kemarin.

BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada rumah sakit yang memiliki komitmen pelayanan terbaik Tahun 2021.

Direktur Utama RSUD H Padjonga Dg Ngalle, Takalar dr Asriadi Ali mengatakan penghargaan itu adalah buah kerja sama tim manajemen dan seluruh teman-teman tenaga kesehatan di pelayanan.

Menurutnya seluruh tim manajemen dan nakes menjaga ritme pengabdian kepada masyarakat.

"Tentu ini semua karena perhatian besar dari pimpinan daerah terhadap rumah sakit," katanya, Jumat (15/10/2021).

BPJS sebagai mitra kami di rumah sakit mendorong untuk terus melakukan inovasi dalam bentuk digitalisasi layanan.

Banyak pekerjaan yang harus kita benahi di rumah sakit ini.

dr Adi mengatakan tentu ini akan kita terus kita galakkan berdasarkan prioritas, ada pekerjaan yang have to do dan nice to do, semua berdasarkan atas potensi yang ada.

Pada kesempatan ini yang mendapatkan penghargaan selain RSUD. H. Padjonga Dg. Ngalle adalah RS. Wahidin Sudirohusodo untuk Kategori Rumah sakit tipe A, RS Siloam Makassar untuk tipe B dan RS. Thalia Irham kategori rumah sakit tipe D.