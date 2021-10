Kisah Viral Seorang Gadis Datangi Rumah Mantan ART-nya yang Sudah 14 Tahun Tak Bertemu, Tangis Pecah

TRIBUN-TIMUR.COM - Banyak kita temui, Asisten Rumah Tangga (ART) atau yang dikenal dengan sebutan pembantu, yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh majikannya.

Tidak hanya diluar negeri, di tanah air pun juga banyak cerita seperti itu.

Semisalnya saja Mbak Lala pengasuh Rafathar. Karena sudah mengasuh Rafathar sejak kecil, Lala sudah dianggap seperti keluarga.

Bahkan untuk urusan pernikahan saja, Lala mau diurusi oleh majikannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Rupanya kisah seperti itu juga terjadi di Yogyakarta.

Kisah gadis bertemu mantan Asisten Rumah Tangga (ART) itupun viral di media sosial.

Video haru itu diunggah di akun TikTok @talithaneysa, Senin (4/10/2021).

Unggahan tersebut pun telah ditonton hingga 2,1 juta kali.

"Finally reunited with my mba after 14 tahun lost contact," tulis akun itu.

Dalam videonya, terlihat seorang gadis mendatangi sebuah rumah.