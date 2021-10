IMPAS DIPA Gelar Workshop Dan Seminar IT di Asrama Papua

IMPAS DIPA (Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Dipa Makassar) menggelar Workshop Information Teknologi (IT) Dan Seminar IT di Asrama Papua Cendrawasih IV Makassar

Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Dipa Makassar atau sering disebut IMPAS DIPA adalah Organisasi kedaerahan yang mengatasnamakan kepulauan papua, baik itu papua maupun papua barat.

IMPAS adalah organisasi yang independen tanpa dinaungi pemerintahan manapun yang berbeda dengan organisasi kedaeraahan lainnya.

IMPAS DIPA mempunyai impian sederhana, dimana IMPAS DIPA bisa menjadi salah satu pelaku terhadap perkembangan PAPUA maupun PAPUA BARAT dalam bidang Information technology (IT).

Dengan memanfaatkan kader yang memiliki basic dalam pengetahuan teknologi dimana seluruh kader IMPAS sendiri memiliki latar belakang sebagai Mahasiswa/i Dikampus UNIVERSITAS DIPA.

PELATIHAN DAERAH atau yang sering kami sebut IMPAS EDUCATION merupakan suatu agenda tahunan dimana IMPAS DIPA membuat suatu pelatihan khusus dalam bidang Teknologi dimana papua dan papua barat menjadi target tetap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berikut adalah beberapa daerah yang berada di kepulauan papua yang pernah menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut : Manokwari, Jayapura, Nabire 2X, Sorong, Serui, Timika, Biak.

Untuk IMPAS EDUCATION #10 kali ini kami lakukan di asrama Papua Cendrawasih IV Makassar

Dengan Isi Kegiatan :

Workshop IT (04-05 Oktober 2021)

Dengan Tema : Mengembangkan kemampuan IT untuk generasi

Di Workshop IT ini kami membawa Lima Materi

1. Microsoft Word

2. Microsoft Power Point

3. Microsoft Excel

4. Corel Draw

5. Instalasi Windows

Di hari terakhir diisi dengan Seminar IT

DENGAN TEMA: Peran IT dalam perkembangan dan kemajuan papua

Dengan Pembicara : Dr. Aprizal, S.Kom.,S.E.,M.M.

Moderator : Eka Suci Rahmadani, S.Kom

Di hadiri oleh (Sekaligus Sambutan)

- Wakil Rektor III Universitas Dipa Makassar Atau yang di wakili oleh Dr. Aprizal, S.Kom.,S.E.,M.M (Sekaligus Membuka IMPAS EDUCATION#10)

- Ketua Umum ikatan Mahasiswa Papua Universitas

- Ketua Umum asram Papua Cendrawasih IV Makassar

- Dewan pertimbangan organisasi ikatan Mahasiswa Papua Universitas Dipa Makassar

- Dewan Senior Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Dipa Makassar

- Laporan Ketua panitia

Jumlah Peserta : 38