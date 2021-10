Tak Miliki KTP, KPU Pangkep Coret 5.375 Pemilih dari Daftar Pemilih Berkelanjutan

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep menemukan 5.375 wajib pilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Electronik (e-KTP).

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Pangkep, Rohani saat rapat pleno di ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP), Kamis (07/10/21).

Dalam regulasi, pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk.

"Ada 5.375 pemilih yang belum memiliki KTP-Elektronik tersebar di 13 Kecamatan," ungkap Rohani.

Mereka ini yang harus dikeluarkan sebagai pemilih karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Rinciannya yaitu, laki-laki sebanyak 2.815 dan Perempuan sebanyak 2.560.

Rohani mengatakan, 5.375 orang ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Disdukcapil terkait perekaman KTP.

"Pemilih ini selanjutnya akan diserahkan by name by addressnya kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),"ujarnya.

Agar mereka bisa segera melakukan perekaman e-KTP.

Ia menambahkan, jika 5.375 orang ini telah melakukan perekaman KTP, akan memungkinkan untuk dimasukkam kembali sebagai DPB.