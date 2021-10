Facebook, Instagram, dan WhatsApp Error atau Down Tadi Malam, Ini Penjelasan Resmi Pihak FB dan IG

TRIBUN-TIMUR.COM - Facebook, WhatsApp, Instagram, dan dilaporkan down atau mengalami gangguan, Senin (4/10/2021) sekitar pukul 22.46 WIB.

Apakah Anda juga merasakannya?

Pihak Facebook dan Instagram sudah mengkonfirmasi soal kejadian tersebut.

Mereka meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengatakan sedang memperbaikinya.

Bahkan hal ini sudah dinyatakan oleh whatsapp melalui akun twitter resminya.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Dalam bahasa Indonesia berarti, "Kami menyadari bahwa sejumlah orang mengalami masalah mengakses Whatsapp saat ini. Kita sedang berusaha membuatnya normal kembali dan akan memberikan kabar terbaru di sini sesegera mungkin."

Demikian pula di halaman resmi twitter dari aplikasi Facebook juga ada pernyataan yang sama.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Kami menyadari bahwa sejumlah orang mengalami masalah mengakses aplikasi dan produk kami. Kami sedang berusaha membuatnya normal kembali, dan kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini.