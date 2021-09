Apa Manfaat Sholat Dhuha? Dokter ini Sebut Bisa Sembuhkan Diabetes

TRIBUN-TIMUR.COM - Banyak orang yang tidak tahu bahwa salat Dhuha memiliki manfaat untuk sembuhkan penyakit diabetes.

Fakta tentang manfaat salat dhuha yang bisa sembuhkan diabetes diungkap oleh seorang dokter dan peneliti bernama Dr Ebrahim Kazim.

Salat dhuha adalah salat sunnah yang dilaksanakan saat matahari terbit sudah mencapai setinggi tombak di ufuk timur.

Salat dhuha biasanya dilaksanakan sebelum orang-orang memulai melakukan aktivitas hariannya.

Maka banyak yang menyebut bahwa salat dhuha merupakan permulaan dan awal dari seseorang memulai sebuah kegiatan harian.

Selain memiliki keutamaan secara pahala dan sunnah, ternyata salat dhuha juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam hal kesehatan.

Gerakan-gerakan salat tersebut ternyata bisa bermanfaat sebagai kegiatan olahraga di pagi hari.

Manfaat salat dhuha di bidang kesehatan dikemukakan oleh seorang peneliti dan dokter bernama Dr. Ebrahim Kazim.

Dr. Ebrahim Kazim, yang juga merupakan direktur dari Trinidad Islamic Academy menyatakan, “Repeated and regular movements of the body during prayers improve muscle tone and power, tendon strength, joint flexibility and the cardio-vascular reserve. (Gerakan tubuh yang berulang dan teratur selama salat dhuha meningkatkan kekuatan dan kekuatan otot, kekuatan tendon, fleksibilitas sendi, dan cadangan kardio-vaskular.)” kata Dr. Ebrahim Kazim.

Bedanya dengan olah raga biasa adalah salat dhuha ini tentunya memiliki pahala yang luar biasa jika dikerjakan.