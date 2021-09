5 Tanda-tanda Anda Menderita Penyakit Jantung

TRIBUN-TIMUR.COM - Besok, 29 September 2021, diperingati dengan Hari Jantung Sedunia.

Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang banyak dialami masyarakat, khususnya di perkotaan.

Penanganan awal menjadi penting agar tidak terjadi perburukan kondisi.

"Penyakit jantung paling sering terjadi karena penyumbatan di arteri, yang dikenal sebagai aterosklerosis. Terdapat empat bagian di jantung dan sakit jantung bisa jadi terjadi di salah satu bagiannya," kata Suzanne Steinbaum, DO, direktur kesehatan jantung wanita di Heart and Vascular Institute di Rumah Sakit Lenox Hill di New York. "

Berikut ini adalah 5 gejala penyakit jantung yang mungkin tidak disadarI, dikutip dari womenshealthmag.com:

1. Sesak napas

Terkadang, sesak napas adalah pertanda bahwa kamu kurang berolahraga atau mungkin disebabkan karena serangan alergi yang dialami. Di lain waktu, sesak napas juga bisa jadi pertanda penyakit jantung.

"Pada orang-orang dengan penyakit jantung, jantung berjuang untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkannya ke seluruh tubuh, sehingga kamu akan merasa tidak dapat menarik napas atau napas pendek," kata Steinbaum.

2. Nyeri dada

Seiring dengan sesak napas, nyeri dada atau ketidaknyamanan juga dikenal sebagai angina. Ini adalah salah satu gejala penyakit jantung yang paling umum. Mungkin terasa seperti sensasi ada yang meremas atau tekanan di atas dada.