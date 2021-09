Kisah Perjuangan Syifa Adik Ayu Ting Ting Raih Gelar Sarjana, Ivan Gunawan: Selamat Dek!

TRIBUN-TIMUR.COM - Keluarga besar Ayu Ting Ting tengah berbahagia. Sebab, salah satu anggota keluarganya menjadi sarjana.

Dia adalah Assyifa Nuraini, adik kandung Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting pun menyampaikan rasa bangga dan memberikan ucapan selamat kepada Assyifa di Instagram@ayutingting92.

Ayu mengunggah fotonya bersama Assyifa yang mengenakan almamater kampusnya.

Terlihat Ayu tersenyum sambil merangkul sang adik yang memperlihatkan skripsinya.

"Happy graduation my lovely sister.....congrats adek teteh lulus alhamdulillah. Proud of u dek, so happy," tulis Ayu Ting Ting.

Unggahan foto Ayu Ting Ting itu mendapat respon dari desainer terkenal Indonesia yang juga seorang artis, Ivan Gunawan.

"Selamat dek," kata Ivan Gunawan.

Bersyukur Sama Orangtua

Sementara itu, Assyifa Nuraini menyatakan rasa syukurnya dapat menjadi sarjana, Assyifa menyampaikan hal ini berkat orangtuanya.