Rp12 Ribu Bisa Makan Sepuasnya 20 Menu Makanan Lokal hingga Western di The Rinra, Ada Steam Fish

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR

Karyawan hotel memperlihatkan menu All You Can Eat di lantai 3 The Rinra Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Rabu (15/9/2021). Event ini dihadirkan mulai Rabu 15 September 2021 pukul 17.00-21.00 Wita dan rencananya akan berlangsung sepanjang September 2021 di Hari Rabu. Salah satu menu yang disajikan yakni Steam Fish dengan ikan segar kakap hingga gurame.