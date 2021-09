Tak Kalah Raffi Ahmad, Pengusaha Muda Makassar Nurlinda Dwi Sukti koleksi Supercar Lamborghini

TRIBUN-TIMUR.COM- Kekayaan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak diragukan lagi.

Kekayaan Raffi Ahmad hampir menyamai penyanyi legendaris Elton John dan penyanyi pop dunia, Ariana Grande.

Pendapatan artis Drama Korea, Jun Ji Hyun.

Sepanjang tahun 2021, Dikutip dari koreaboo.com, dilaporkan oleh Entertainment Live pada Jumat (3/9/2021) aktris kelahiran 1981 silam itu menempati posisi tertinggi untuk kategori bintang termahal.

Diketahui bahwa Jun Ji Hyun menerima seratus juta won (sekitar Rp1,22 miliar) per episode untuk My Love From the Star.

Raffi Ahmad pernah menyatakan, kekayaannya hamper Rp1 triliun.

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi salah satu artis terkaya di Indonesia. (Instagram)

Jika dikonversi jadi dollar, nilainya mencapai USD 70 juta.

Saat ini, Raffi Ahmad sementara membangun rumah mewahnya di kawasan Andara.

Di garasi Raffi ada mobil mewah nan mahal.

Salah satunya adalah Lamborghini Aventador.