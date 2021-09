Jadi Bintang Iklan e-commerence Terbesar ASEAN, Honor Hyun Bin Capai Puluhan Miliar?

TRIBUN-TIMUR.COM- Hyun Bin sering kali tampil di tv dan Youtube Indonesia.

Sebab, dia menjadi sebagai brand ambassador regional pertama untuk LazMall, Lazada Mall.

Lazada mengumumkan aktor Drama Korea Hyun Bin, salah satu aktor Korea Selatan sejak September 2021.

Lalu berapa honor untuk Hyun Bin menjadi brand ambassador e-commerence terbesar di Asia Tenggara ini.

Sebagai gambaran, bintang utama Crash Landing On You, Secret Garden, Sam-Soon, dan My Name is Kim mendapat bayaran USD83.900 atau setara dengan Rp1,12 miliar per adegan.

Pada 2011-2012, disebut bahwa dia bisa mengumpulkan USD2,9 juta (Rp41 miliar) dari delapan kontrak iklan.

Baca juga: Lima Kedekatan Pemeran Utama Crash Landing On You Hyun Bin dan Son Ye Jin Dikabarkan Segera Menikah

Aktor Drama Korea, Hyun Bin (handover)

Hyun Bin juga tampil sebagai duta (brand ambassador) global jam tangan mewah Omega. Dia juga bakal muncul sebagai model sampul majalah ternama Esquire Korea edisi Januari 2021.

FYI, LazMall sendiri adalah mitra pilihan dari banyak brand di seluruh dunia dan saat ini menaungi lebih dari 32,000 brand lokal dan juga internasional di aplikasi Lazada.

Hyun Bin telah membintangi berbagai drama televisi dan juga film box office terkenal dan sukses, termasuk diantaranya Secret Garden, Memories of the Alhambra, The Negotiation dan yang terbaru Crash Landing on You.

Kemudian, ia berhasil menganugerahinya dengan berbagai penghargaan, seperti Most Popular Actor pada ajang 56th Baeksang Arts Awards dan Most Popular Korean Artist dalam ajang Yahoo! Asia Buzz Awards.

Hyun Bin juga menerima Presidential Commendation di ajang Korean Popular Culture and Arts Awards pada tahun 2020.

Baca juga: Fakta Hyun Bin dan Son Ye Jin Pemeran Drakor Crash Landing On yang Kini Berpacaran, Sudah Mengaku

Artis Drama Korea Hyun Bin dan Son Ye Jin beradu akting dalam Drama Korea Crash Landing on You. (handover)

Mary Zhou, Chief Marketing Officer, Lazada Group, mengatakan “Lazada merupakan platform yang pertama kali menghadirkan konsep ‘mall’ virtual di Asia Tenggara dan kami senang menyambut mega bintang Hyun Bin sebagai brand ambassador regional pertama untuk LazMall.

Portofolionya yang lengkap dengan berbagai film dan drama televisi yang mendapat pengakuan dari banyak kritikus film, Hyun Bin, merupakan sosok yang dikenal dan dielu-elukan oleh fansnya di seluruh dunia.

Karena kepribadiannya serta kharisma, dan dedikasinya yang luar biasa terhadap karya-karyanya.

Hal ini tentunya sangat sesuai dengan janji LazMall yang berkomitmen menghadirkan destinasi belanja online yang menjanjikan orisinalitas, berkualitas dan terpercaya. (*)

Baca juga: Cerita Dibalik Layar Drakor Crash Landing On You, Terungkap Cara Hyun Bin Perlakukan Son Ye Jin