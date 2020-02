Cerita Dibalik Layar Drakor Crash Landing On You, Terungkap Cara Hyun Bin Perlakukan Son Ye Jin

Belum Move On dari Drakor Crash Landing On You, Terungkap Cara Hyun Bin Perlakukan Son Ye Jin Dibalik Layar

TRIBUN-TIMUR.COM - Belum bisa move on dari serial drama yang satu ini. Meski sudah tamat sejak pekan kemarin, Crash Landing on You nyatanya masih bisa membuat penikmatnya penasaran.

Terutama dengan benar tidaknya hubungan spesial ada diantara dua tokoh pemeran utamanya

Aktor dan aktris Korea Selatan, Hyun Bin dan Son Ye Jin memang mulai diterpa kabar kencan sejak sebelum episode terakhir tayang

Namun, baik Hyun Bin maupun Son Ye Jin sama-sama membantah kabar itu.

Kabar kencan keduanya kembali berhembus setelah Hyun Bin dan Son Ye Jin dipasangkan dalam satu proyek drama Korea yang sama.

Hyun Bin dan Son Ye Jin dipertemukan dalam drama Korea Crash Landing on You.

Dalam drama Korea Crash Landing on You, Hyun Bin dan Son Ye Jin didapuk menjadi pemeran utama.

Keduanya bahkan memerankan sebagai sepasang kekasih.

Berbeda dari kabar-kabar sebelumnya, Hyun Bin dan Son Ye Jin kali ini diterpa kabar kencan yang cukup lama.