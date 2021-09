Benarkah Harta Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sentuh Rp 1 Triliun Sejajar Elton John dan Ariana Grande

TRIBUN-TIMUR.COM- Artis Raffi Ahmad menjelma menjadi salah satu artis terkaya di Indonesia.

Bahkan, kekayaannya melampaui artis dan aktor Drama Korea.

Baru-baru ini, ia mengalahkan kekayaan dari artis Korea Selatan, Jun Ji Hyun mendapatkan penghasilan Rp209 miliar selama tahun 2021.

Dikutip dari koreaboo.com, dilaporkan oleh Entertainment Live pada Jumat (3/9/2021) aktris kelahiran 1981 silam itu menempati posisi tertinggi untuk kategori bintang termahal.

Diketahui bahwa Jun Ji Hyun menerima seratus juta won (sekitar Rp1,22 miliar) per episode untuk My Love From the Star.

Drama SBS yang juga dibintangi Kim Soo Hyun itu memiliki 20 episode, artinya ia menerima 200 juta won (sekitar Rp2,46 miliar) dari drama ini saja.

Baca juga: Tips Investasi Nagita Slavina dan Raffi Ahmad Sehingga Kekayaannya Bisa Lampaui Artis Korea Selatan

Artis Korea Selatan Jun Ji Hyun dan pasangan Raffi Ahmad-Nagita Slavina. Kekayaan Sultan Andara mengalahkan penghasilan artis Korea Selatan. (handover)

Menurut Entertainment Live, nilai bintang Jun Ji Hyun telah meningkat begitu banyak sejak saat itu.

Pemeran dalam Drama Korea Kingdom:Ashin of The North itu telah menghasilkan KRW 17 ratus juta atau setara dengan Rp 209,6 miliar sepanjang tahun 2021.

Dari berbagai sumber, kekayaan Raffi Ahmad mencapai Rp400 miliar.

Bahkan, baru-baru, ada sumber menyatakan, harta Raffi menyentuh Rp 1 triliun.