Deretan Promo 9.9 di TSM Makassar, Berlaku Sampai 12 September

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka memeriahkan promo 9.9, Trans Studio Mall (TSM) Makassar menghadirkan deretan promo belanja hari ini, Kamis (9/9/2021).

Sejumlah tenant menghadirkan deretan promo menarik yang sayang dilewatkan.

Di tenant footwear dan tas, ada Gosh yang dikenal trendi di kalangan remaja.

Berlokasi di First Floor ini menghadirkan diskon up to 50 persen plus 9 persen plus 9 persen.

Begitu pula tenant Bellagio asal Italia. Tenant ini memberikan diskon hingga 50 persen ditambah 9 persen dan ditambah lagi 9 persen.

Berlaku untuk berbagai produk favorit mulai dari heels, wedges, flats hingga sandals juga wallets dan aksesoris.

Tak ketinggalan, tenant Rotelli ikut serta memberikan diskon hingga 50 persen.

Promo berlangsung sampai 10 September 2021.

Selanjutnya ada tenant high street, Mango memberikan promo double 9 dengan ketentuan beli 3 produk diskon 15 persen, beli 2 diskon 10 persen.

Dapatkan produk andalan seperti Button Knit Cardigan, Floral Print Dress juga Oversize Striped Shirt.