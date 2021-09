Lagu Atta Halilintar 'This is Indonesia' Muncul di Times Square AS, Reaksi Suami Aurel Hermansyah

Sandiaga Uno saat memghadiri dirilisnya lagu 'This Is Indonesia' oleh YouTuber Atta Halilintar.

TRIBUN-TIMUR.COM - YouTuber Atta Halilintar telah membuat lagu terbaru berjudul This is Indonesia.

Dalam lagu tersebut, Atta Halilintar berkolaborasi dengan sang Istri, orangtua dan mertuanya.

Atta Halilintar pun menanggapi soal lagu terbarunya berjudul This is Indonesia itu.

Sebab, baru-baru ini Lagu Atta Halilintar bertajuk 'This is Indonesia' muncul pada billboard di Times Square, New York, Amerika Serikat (AS).

Suami Aurel Hermansyah ini mengaku sangat bersyukur dan bangga dirinya bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional.

"Oiya alhamdulillah itu seneng banget ketika dikabarin bahagia banget sih jadi kaya diapresiasi dan menurutku lebih bangganya itu bawa bendera merah putih," kata Atta Halilintar, dikutip dari kanal YouTube STARPRO Indonesia, Senin (6/9/2021).

Diputar selama beberapa saat di papan iklan besar New York juga membuatnya merasa bangga daoat dinikmati masyarakat luar negeri.

"Diputer di New York bisa di lihat masyarakat-masyarakat sana itu menurutku luar biasa buat aku pribadi," tuturnya.

Begitupun sang istri yang tengah hamil 4 bulan, Atta mebeberkan jika Aurel merasa bangga, sebab itu juga merupakan karya miliknnya.

"Oh dia seneng banget happy banget dia bahagia banget soalnya karya dia juga," tutup Atta Halilintar.

Sebagai informasi, YouTuber Atta Halilintar membagikan momen membanggakan di media sosialnya beberapa waktu lalu.

Atta memperlihatkan video musik garapannya, This is Indonesia diputar di billboard besar jalanan Times Square, New York, Amerika Serikat.

Suami penyanyi Aurel Hermansyah itu pun merasa bangga bisa mengibarkan bendera merah putih di papan iklan besar New York.

"Berkibarlah Merah Putih," tulis Atta di Instagram.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Lagunya Nongkrong di Time Square New York, Atta Halilintar: Alhamdulillah Seneng Banget