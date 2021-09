2 Link Live Streaming TV Online Vidio.com PSS vs Persija di Liga 1 2021, Nonton Disini via HP

Link Streaming TV Online Ini Link Live Streaming PSS Sleman Vs Persija Jakarta BRI Liga 1 2021

TRIBUN-TIMUR.COM - Jangan lewatkan nonton TV Online laga PSS Sleman vs Persija Jakarta pada jadwal Liga 1 2021 bakal digelar Minggu (5/9/2021) malam. Kick off PSS vs Persija bakal dimulai jam 20.30 WIB. Link live streaming di akhir berita.

Stadion Pakansari Cibinong Bogor bakal menjadi tempat diselenggarkannya laga Liga 1 2021 PSS vs Persija.

Untuk menyaksikan laga PSS vs Persija yang merupakan lanjutan jadwal Liga 1 2021 bisa melalui siaran langsung Indosiar atau Live Streaming Vidio.com.

Persija Jakarta telah resmi mengumumkan sebanyak 28 pemain yang akan didaftarkan untuk berlaga di kompetisi sepak bola Liga 1 2021.

28 pemain yang didaftarkan tim Macan Kemayoran yakni berisi pemain senior berpengalaman dan juga pemain-pemain muda potensial jebolan dari akademi klub.

Di laga perdana Liga 1 2021, Persija Jakarta akan langsung ditantang PS Sleman.

Pertarungan Persija Jakarta melawan PS Sleman akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, pada Minggu (5/9/2021).

Pertandingan Persija Jakarta melawan PS Sleman akan menjadi pembuktian tim asuhan Angelo Alessio.

Terlebih, pada turnamen sebelumnya yakni Piala Menpora 2021, Persija Jakarta berhasil menjadi juara dengan komposisi tim yang tak jauh berubah dengan sekarang.

Di sisi lain, saat mendapat kepastian Liga 1 2021 bergulir, gelandang serba bisa Persija Jakarta Rohit Chand langsung mengurus keberangkatan ke Indonesia.