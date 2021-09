Sosok Keyzia Maureen, Istri Robert Rene Alberts yang Baru Melahirkan Anak Pertama

TRIBUN-TIMUR.COM - Robert Rene Alberts, mantan pelatih PSM Makassar yang kini melatih Persib Bandung, memilik istri muda cantik asal Makassar, bernama Kezia Maureen.

Hubungan keduanya mejadi sorotan publik setelah Robert menunggah sebuah posingan di media sosial Instagram pada 20 Agustus lalu.

Pada postingan itu, Robert mencantumkan foto dirinya dan sang istri yang sedang menantikan kelahiran anak pertama.

"It's such an exciting feeling. Bagussss," tulis pelatih berusia 66 tahun tersebut. Sontak publik pun dibuat penasaran dengan sosok Kezia Maureen.

Dari media sosialnya diketahui bahwa Kezia adalah wanita asal Makassar yang berprofesi sebagai pengusaha.

Ia memiliki bisnis fesyen yang menjual berbagai produk sepatu dan tas wanita. Serta bisnis salon kecantikan.

Popularitas Kezia kini semakin melejit hingga memiliki 15,8 ribu followers di Instagram.

Pada 12 Juni 2021 lalu Kezia Maureen dan Robert Rene Alberts merayakan anniversary pernikahan yang pertama.

Itu artinya mereka menikah pada 12 Juni 2020 silam.

Kini pasangan tersebut tengah diselimuti kebahagiaan. Pasalnya mereka baru saja menyambut kelahiran anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama Asher Alexander Alberts.