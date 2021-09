Berkat Jadi Putri Kerajaan Kuno Korea, Kim So Hyun Diganjar Dua Penghargaan Bergengsi

Artis Drama Korea, Kim So Hyun menjadi artis terbaik dalam 48th Korea Broadcasting Award.

TRIBUN-TIMUR.COM- Artis Drama Korea, Kim So Hyun menjadi artis terbaik dalam 48th Korean Broadcasting Award.

Namanya sudah diumumkan hari ini, Kamis (2/9/2021).

Ajang pengharagaan 48th Korean Broadcasting Awards merupakan perhelatan yang diselenggarakan oleh Korean Broadcasters Association.

Sementara itu, seremoni penyerahan diselenggarakan pada 10 September 2021 mendatang di saluran televisi MBC.

Selain itu, Kim So Hyun juga meraih penghargaan Popularity Award (Artis Terpopuler) di Korean Broadcasting Awards ke-48, berkat aktingnya di Drama Korea River Where The Moon Rises, atas keputusan para pemirsa.

Drama Korea River Where The Moon Rises ia berperan sebagai Putri Pyong Gang.

Dalam drama bertema saeguk dengan latar waktu era Goguryeo ini, Kim So Hyun terlahir sebagai seorang putri namun dibesarkan seperti tentara.

Putri Pyong Gang memiliki hari yang dingin dan berambisi ingin menjadi pemimpi perempuan pertama.

Goguryeo adalah sebuah kerajaan kuno yang menduduki wilayah Manchuria dan sebelah utara Semenanjung Korea.

Goguryeo termasuk ke dalam Tiga Kerajaan Korea bersama Kerajaan Baekje dan Silla dan merupakan kerajaan yang terbesar.