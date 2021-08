Hubungan Arya Saloka & Amanda Manopo Memburuk Imbas Pose Berani, Andin Tolak Kerja Bareng Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM - Amanda Manopo sepertinya sudah resah dengan pandangan publik soal hubungannya dengan Arya Saloka.

Ujungnya dia memutuskan untuk tidak menerima tawaran kerjasama lagi dengan pemeran Aldebaran itu.

Setelah kehebohan video BTS photoshoot Arya Saloka dan Amanda Manopo terjadi, yang membuat nama Arya Saloka sampai Trending Twitter.

Di sisi lainnya, Arya Saloka tampak memilih bungkam atas polemik yang terjadi saat ini.

Kehebohan pasangan itu membuat pemain Ikatan Cinta lainnya ikut bersuara.

Seperti Glenca Chysara yang memposting kalimat bijak dalam Bahasa Inggris agar orang-orang tidak dengan mudahnya men-judge orang lain.

"Stop judging people

Just be happy, live your own life", postingan Glenca Chysara.

Sementara Chika Waode memposting foto dengan lagu Manusia Hebat dengan men-tag Amanda Manopo dan yang lainnya.

Chika Waode dan Glenca Chysara support Amanda Manopo dan Arya Saloka (Instagram/chikawaode/glencachysaraofficial)

Nasib Ikatan Cinta Turut Dipertanyakan