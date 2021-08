28 Agustus Jadi Sejarah Terpenting Kulit Hitam di AS, Begini Peristiwa Pergolakan Besar yang Terjadi

TRIBUN-TIMUR.COM – Setiap tanggal 28 Agustus menjadi hari perayaan tersendiri bagi warga kulit hitam di Amerika Serikat.

Untuk itu, simak alasan mengapa 28 Agustus jadi tanggal penting dalam sejarah kulit hitam? Itu bermula dari penghapusan perbudakan hingga Barack Obama jadi presiden.

Pada tahun 2016, sebuah momen penting dalam kehidupan budaya Amerika Serikat, yaitu pembukaan Museum Nasional Sejarah dan Budaya Afrika Amerika di Washington DC.

Museum juga menugaskan pembuat film terkenal Ava DuVernay untuk membuat film pendek, dan untuk subyeknya, dia memilih satu tanggal, yaitu 28 Agustus.

"Saya memilih untuk fokus pada tanggal yang telah membuat saya terpesona selama bertahun-tahun," jelasnya dalam sebuah wawancara.

Kembali dia menekankan, bahwa ’28 Agustus adalah hari monumental dalam sejarah Hitam’.

Ava DuVernay telah lama mencatat dan menganalisis pengalaman orang kulit Hitam di Amerika dalam karyanya.

Film 2014-nya Selma, tentang kampanye Martin Luther King Jr untuk hak suara untuk Afrika-Amerika, menyebabkan DuVernay menjadi wanita kulit hitam pertama yang dinominasikan untuk Golden Globe untuk Sutradara Terbaik.

Film dokumenternya yang dinominasikan Oscar 2016 ke-13 menggali realitas buruk ras dan penahanan massal di AS, sementara serial 2019-nya When They See Us menceritakan kisah lima pria kulit hitam yang dipenjara secara palsu karena penyerangan di New York City pada tahun 1989.

Apa yang menarik perhatian pada 28 Agustus dari salah satu sutradara kulit hitam paling terkenal di dunia ini?