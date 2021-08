VIDEO: Serunya Lomba Pacuan Kuda di Tanete Maros

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Menyemarakkan HUT ke-76 RI , Karang Taruna Sinar Tanete menggelar lomba pacuan kuda untuk warga, Selasa (24/08/21).

Lomba pacuan kuda ini digelar di Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini baru pertama kali dilakukan, namun antusias warga sangat besar untuk datang menonton aksi para joki kuda.

Bupati Maros, Chaidir Syam yang turut hadir dalam perlombaan tersebut mengapresiasi inisiatif pihak penyelenggara.

Apalagi olahraga pacu kuda, selain baik untuk menjaga stamina juga merupakan olahraga yang disenangi Rasulullah.

"Kuda ini hewan yang istimewa, Rasulullah saja pandai berkuda," ungkap Chaidir.

Ia sangat bangga dengan pemuda-pemuda karangtaruna Desa Tanete bahkan memberikan pujian yang sangat luar biasa.

"Is the best untuk karang taruna" tutur Chaidir.

Turut hadir pula Ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Sulsel, Muzayyin Arif.

Sama seperti Chaidir, Muzayyin juga sangat senang ada pemuda-pemuda karangtaruna dan pemerintah desa yang punya inisiatif untuk kembali menunjukkan budaya berkuda.