Jejak Rekam Yunus Wahyudi Serang Hakim di Jawa Timur Tak Percaya Corona Tapi Sakit Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM- Akhir sidang kasus hoaks Covid-19 Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (19/8/2021) berakhir ricuh.

Sebab, terdakwa sekaligus aktivis Antimasker M Yunus Wahyudi melompat ke arah hakim pasca putusan.

Ia berteriak kepada hakim kemudian melompat ke atas meja.

Diberitakan Tribun, Yunus Wahyudi merasa tidak terima vonis tiga tahun penjara dalam sidang pembacaan putusan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Aktivis antimasker ini divonis bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 45 huruf a Jo pasal 28 UU No 19 tahun 2016 ITE dan pasal 93 UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

M Yunus Wahyudi meneriaki hakim setelah diputuskan bersalah.

Dia berdiri dari tempat duduk lalu berjalan serta melompat ke atas meja majelis hakim serta berusaha memukul.

Beruntung pukulannya tak mengenai majelis hakim yang diketuai oleh Khamozaru Waruwu.

Aksi percobaan penyerangan itu terekam dalam sebuah video dan menjadi viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah petugas pengamanan langsung berupaya menghalagi Yunus.