4 Perbandingan Shin Hyun Bin Vs Jeon Yeo Bin Jadi Pendamping Song Joong Ki

TRIBUN-TIMUR.COM- Aktor Drama Korea, Song Joong ki akan kembali syuting untuk drama korea terbaru Chaebol Family Youngest Son.

Kini drama korea terbaru ini akan tayang di awal tahun 2022.

Dalam Drakor terbaru Song Joong ki akan beradu peran dengan artis Shin Hyun Bin.

Shin Hyun Bin memulai karier aktingnya pada 2010 silam lewat film berjudul He's on Duty.

Kerennya, di film tersebut, Shin Hyun Bin memerankan tokoh perempuan Vietnam yang berjuang melawan rasisme di Korea Selatan.

Debutnya mencuri perhatian, ia langsung menerima banyak tawaran bermain film.

Tak ayal, berbagai peran dalam film sudah pernah Shin Hyun Bin mainkan.

Ada sekitar 10 judul film yang dibintangi oleh Shin Hyun Bin, yakni The Lost Choice (2015), Seven Years of Night (2018), Beast Crawling at Straws (2020), dan masih banyak lainnya.

Drakor Chaebol Family's Youngest Son akan mempunyai tugas berat untuk menyaingi atau bahkan mengalahkan popularitas dan rating dari drama korea terbaik 2021, Vincenzo Cassano.

Apakah Shin Hyun Bin mampu membuat chemestry kuat melebihi Jeon Hyun Ben dengan Song Joong Ki

Lalu bagaimana perbandingan antara Shin Hyun Bin dan Jeon Yeo Bin.

