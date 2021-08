SKCK Trending Twitter, Cek per Cek Ternyata Gegara Emir Moeis Mantan Koruptur Jadi Komisaris BUMN

TRIBUN-TIMUR.COM - SKCK Trending Twitter, Jumat (6/8/2021) siang.

SKCK singkatan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Dilansir dari skck.polri.go.id, SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan.

Penelusuran Tribun-timur.com, hingga pukul 1.43 siang, cuitan SKCK hampir 2.264 kali.

SKCK trending di Twitter dalam kaitannya dengan pengangkatan Emir Moeis sebagai komisaris BUMN.

Netizen menyoroti lantaran Emir Moeis merupakan mantan koruptor.

Emir Moeis pernah terjerat kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung.

Atas kasus korupsi tersebut, Emir Moeis diganjar pidana tiga tahun penjara.

Sejumlah netizen mempertanyakan SKCK Emir Moeis.

"The fuck....... he should be ashamed, how about his SKCK....," tulis pemilik akun @bukanakunthai