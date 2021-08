Masih Ingat Gloria Natapradja Hamel? Kabar Terkini Paskibra yang Viral Diprotes Kewarganegaraannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Semoga kalian masih ingat sosok Gloria Natapradja Hamel.

Dulu Gloria Natapradja Hamel heboh karena diprotes lolos jadi Paskibra tingkat nasional karena kewarganegaraannya.

Padahal dara cantik mewakili Jawa Barat ini melalui seluruh tahapa seleksi.

Mimpi Gloria Natapradja Hamel ikut mengib arkan Merah Putih dengan gagah di Istana Negara pun dipersoalkan saat itu.

Berikut ini Kabar terbaru Gloria paskibra yang sempat viral itu.

Postinga terbarunya empat hari lalu membahs tentang perawatan diri.

"Ngerasa telat banget baru mulai skincare-an di umur segini, but nothing is too late lah ya apalagi untuk kesehatan diri sendiri, cantik itu relatif tapi kesehatan itu absolut!," tulisnya dikutip tribun-timur.com dari akun IGnya @glochaw Kamis (5/8/2021).

Wajar, Gloria kini semakin dewasa.

Saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Ini unggahan statusnya soal Paskibra tahun 2020 lalu di IGnya: