Kaprodi Bahasa Inggris Unismuh Raih Gelar Doktor di UNM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Ummi Khaerati Syam dinyatakan berhak menyandang gelar doktor.

Gelar akademik tertinggi itu berhasil diraihnya setelah berhasil mempertahankan disertasi dalam Sidang Promosi Doktor di Program S3 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar (UNM).

Ummi merupakan Doktor ke 73 di Program S3 Pendidikan Bahasa Inggris UNM. Promosi berlangsung di Aula PPs UNM, Gedung AD, Lantai 5, Kampus Pascasarjana UNM, Jl. Bontolangkasa, Rabu (4/8/2021).

Sidang Promosi dipimpin Asdir II Pascasarjana UNM Prof Baso Jabu.

Ummi mengangkat judul disertasi “Pengembangan Model Instruksional Mata Kuliah Reading Berdasarkan Prinsip Pedagogik Multiliterasi.” Ia dibimbing oleh Promotor Prof M Basri Wello, serta Prof Haryanto dan Prof Kisman Salija sebagai Ko-Promotor I dan II.

Dalam siding promosi tersebut, Ummi diuji oleh tiga orang penguji internal, dan seorang penguji eksternal. Penguji internal terdiri dari Prof Nurdin Noni, Prof Baso Jabu, dan Prof Muhammad Basri Jafar. Penguji Eksternal Dr Djuwariah Ahmad, dosen UIN Alauddin Makassar.

Dalam presentasinya, Ummi menjelaskan bahwa tujuan penelitiannya untuk mengeksplorasi tingkat kebutuhan dosen terhadap strategi instruksional dalam pengajaran mata kuliah Reading.

“Selain itu, untuk mengembangkan model instruksional mata kuliah reading berdasarkan Pedagogik Multiliterasi. Juga untuk mengetahui kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan dari model instruksional yang dikembangkan berdasarkan Pedagogik Multiliterasi,” jelas Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Unismuh ini dalam rilis yang diterima Tribun, Kamis (5/8/2021) pagi.

Ummi Khaerati Syam menyelesaikaan Pendidikan S1 di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Unismuh Makassar. Pendidikan S2 ditempuhnya pada jurusan yang sama di Program Pascasarjana UNM.

Ia juga sempat mengikuti Sandwich Program di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat, pada tahun 2017.

Beberapa artikel yang pernah ditulis dalam jurnal internasional, antara lain ‘Students’ Voice on Lecturers’ Instructional Communication Instructional Communication Strategis in EFL Class’ dalam Celebes Journal of Language Studies (2021), ‘Promoting Multi Literacy Pedagogy in Teaching Reading in Indonesian Higher Education’ (2020) dalam International Journal of Psychosocial Rehabilitation (2020), dan ‘Using Picture Media to Enhance Writing Ability in Procedure Text’ dalam Exposure Journal (2019).

Wakil Rektor I Unismuh Makassar Dr Abd Rakhim Nanda yang mendapatkan kesempatan memberikan testimoni mewakili Unismuh Makassar, menyampaikan terima kasih kepada UNM yang telah menempa banyak dosen Unismuh meraih gelar Doktor.

Rakhim juga menyinggung potongan Surah Az-Zumar ayat 9. “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ibu Ummi juga harus refleksi diri, apakah sama sebelum dan sesudah menjadi Doktor,” pesan mantan Dekan Fakultas Teknik Unismuh Makassar ini.

Selain Wakil Rektor I Unismuh, turut hadir Wakil Rektor II Unismuh Makassar Dr Andi Sukri Syamsuri, Dekan FKIP Unismuh Erwin Akib PhD, Dekan Fakultas Teknik Unismuh Makassar Dr Nurnawaty, Wakil Dekan I, II, III FKIP Unismuh, dan sejumlah dosen serta keluarga besar Ummi Khaerati Syam.

Tamu lainnya, Ketua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulsel Dr Nurhayati Azis, Ketua Masika ICMI Sulsel Ardiansyah, Ketua PW Nasyiatul Aisyiyah Sulsel Susilawati, dan tamu undangan lainnya. (*)