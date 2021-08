The Devil Judge Jadi Drama Terpopuler Bulan Juli 2021 Kalahkan The Penthouse dan Nevertheless

TRIBUN-TIMUR.COM- Drama Korea The Devil Judge meraih drakor terpopuler Juli 2021.

Drama Korea bergenre dark mystery ini mempertontonkan seorang hakim tak percaya dengan hukum formal Korea Selatan.

The Devil Judge adalah salah satu drama korea terbaru 2021.

Good Data Corporation merilis daftar drama korea terpopuler setiap minggu.

Peringkat ini ditentukan dari sejumlah data yang dikumpulkan seperti artikel berita, obrolan forum komunitas, hingga media sosial.

Good Data Corporation mengumumkan daftar drama Korea terpopuler lewat akun Instagram (@gooddata_official), Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Pesan Moral Drama Korea The Devil Judge Keteguhan Hakim Bela Masyarakat Kecil Tertindas Orang Kaya

Kini Drama Korea terbaru, The Penthouse 3 akan tayang perdana di SBS, 4 Juni 2021. (handover)

Setelah The Devil Judge ada The Penthouse, You Are My Spring, Hospital Playlist 2, Nevertheless, Racket Boys, Montly Megazine Home, Love ft. Marriage and Divorce 2, Voice 4, Police University.

Drama The Devil Judge mengisahkan seorang hakim yang mengubah pengadilan menjadi sesuatu seperti reality show.

Ia menghukum orang jahat tanpa ampun.

Pemeran utamanya adalah Kang Yo-Han ( Ji Sung ) adalah seorang hakim.