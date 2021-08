Pertanian di Wilayah Perkotaan Antar Diah Retno Dwi Hastuti Raih Gelar Doktor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa pasca sarjana (S3) Program Studi Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Diah Retno Dwi Hastuti meraih gelar Doktor usai menjalani ujian Promosi secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Ibu dua anak ini meraih predikat sangat memuaskan setelah melewati tahapan ujian delapan tim Pembimbing dan Penguji.

Di antaranya Prof Dr Ir Rahim Darma, Prof Dr Ir Darmawan Salman, MS, Dr Ir Slamet Santosa, MSi, Dr Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec, Prof Dr Ir Didi Rukmana, MS, Dr Ir Triyatni Mortosenjoyo, MSi, Dr Ir Novaty Eny Dungga, MP, Dr Ir Rahmadanih, MSi.

Dalam disertasi berjudul Pertanian Kota dalam Perspektif Pangan, Ekonomi, Estetika, dan Lingkungan di Kota Makassar, wanita kelahiran Surakarta, 26 Januari 1979 itu.

Dia dengan lugas memaparkan bagaimana sektor pertanian di perkotaan khususnya Makassar memberi kontribusi untuk pangan bagi warga sekaligus memberi pendapatan bagi para petaninya.

Isteri Dr Abdul Rahim, itu juga memaparkan aspek lingkungan dari proses pertanian yang dilaksanakan di Makassar.

Anak dari pasangan Drs Supardi (alm) dan Prof Dr Ir Suprapti, tercatat sebagai dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar (UNM).

Diah tercatat aktif melakukan penelitian dan menulis jurnal.

Sejumlah tulisan luaran Disertasi yang sudah dipublish diantaranya Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus Q3) – “Regression Application on the Farmers’ Household Consumption Expenditure Model” - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education.

Jurnal Terakreditasi Nasional (Sinta 2) – “Gender Preference on the Quality of Landscape Aesthetic of Urban Agriculture - Journal of Socioeconomics and Development.